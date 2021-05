LIVE | Neemt Verstappen in slottraining al wat vraagtekens weg?

Verstappen over F1-bolides in 2022: ‘De auto's zullen een stuk langzamer zijn’

25 april Voor Max Verstappen vormt het nog prille seizoen in de Formule 1 geen keerpunt voor zijn team Red Bull. ,,Zo zie ik het niet. Het is een voortdurend proces om steeds dichter bij Mercedes proberen te komen en dit seizoen gaat dat tot nu toe goed. Maar we moeten ons blijven ontwikkelen en hard blijven werken”, laat de Nederlandse coureur weten.