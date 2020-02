LIVE | Perez duikt onder tijd Ricciardo, geheim wapen voor Hamilton?

Manager Verstappen: Wij moeten commer­ciële waarde van Max op juiste wijze exploite­ren

19 februari De commerciële waarde van Formule 1-coureur Max Verstappen groeit mee met zijn steeds betere prestaties voor Red Bull. Toch is het behartigen van zijn zakelijke belangen in de loop der jaren niet heel anders geworden, zegt zijn manager Raymond Vermeulen. ,,In wezen is het allerbelangrijkste nog steeds dat Max rondjes rijdt. Want dat is wat een autocoureur doet; heel snel rondjes rijden.”