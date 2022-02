LIVE | Pérez na uren aan de zijlijn eindelijk weer buiten, snelste tijd nog altijd voor Ricciardo

Video Max Verstappen scheurt in Oostenrijk­se Alpen met F1-bolide over fabelach­tig ijscircuit

Max Verstappen heeft met zijn Formule 1-bolide voor het eerst op ijs gereden. In het Oostenrijkse Zell am See, een plaats in de Alpen, ging hij de strijd aan met de Oostenrijkse ijsspeedway-ster Franky Zorn.

