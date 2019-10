LIVE | Red Bull van Verstappen maakt sterke indruk, Mercedes blijft achter

Vrije training 1 Hamilton de snelste, Verstappen begint met derde tijd in Mexico

20:11 Max Verstappen is zijn vijfde GP-weekend in Mexico begonnen met een derde plek in de eerste vrije training. Op het Autódromo Hermanos Rodríguez kwam de winnaar van de voorbije twee edities tot 1.17,472. Lewis Hamilton (1.17,327) was iets meer dan een tiende sneller en ook Charles Leclerc dook nipt onder zijn tijd.