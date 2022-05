LIVE | Twijfel over regen tijdens Grand Prix van Miami, talloze sterren bezoeken circuit

Lewis Hamilton geeft na ‘vernede­ren­de ervaring’ de hoop op: ‘Ik doe niet meer mee voor de titel’

Ook in Imola heeft het Formule 1-team van Mercedes het tij voorlopig nog niet kunnen keren. Een nulscore in de sprintrace en de pure onmacht daarin van topcoureurs Lewis Hamilton en George Russell, zorgden voor een nieuw dieptepunt in een vooralsnog rampzalig seizoen voor de renstal. Toto Wolff schreef het weekend nu al volledig af, Hamilton deed hetzelfde met zijn titelkansen.

23 april