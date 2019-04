LIVE | Verstappen begint de 1000ste race vanaf plek 5

Hamilton reageert kort maar krachtig op kritiek Verstappen

13 april Lewis Hamilton is het na de kwalificatierun van de GP in Sjanghai niet eens met Max Verstappen. De Nederlander zag zijn kwalificatie in de soep lopen en eindigde als vijfde. Volgens Verstappen werden ongeschreven regels overtreden, maar de Engelse wereldkampioen reageert daar kort en duidelijk over: ,,Nope.”