LIVE | Verstappen begint vanaf P3 aan Formule 1-primeur in Portimão

91 GP-zeges Hamilton nu naast idool Schumacher: ‘Ik dacht niet eens aan de records van Michael’

12 oktober Het debat wie de grootste ooit is, zal wel nooit eindigen. Michael Schumacher en Lewis Hamilton ontlopen elkaar in elk geval cijfermatig amper meer. De Brit schaarde zich gisteren juist in Duitsland naast de legende.