LIVE | Verstappen duikt als eerste pits in, komt er nog regen aan?

Video Verstappen begint ook in Barcelona achter Mercedes­sen: ‘Heb abonnement op derde plek’

15 augustus Max Verstappen wist dat de kans om te stunten in de kwalificatie van de Grote Prijs van Spanje klein was. Net als in de drie vrije trainingen eindigde hij, achter de beide Mercedessen, op plek drie. ,,Ik heb er een abonnement op genomen”, lachte hij in de persconferentie.