LIVE | Verstappen en co zonder kleerscheuren naar strijd om pole?

Hoe kan Verstappen veelvraat Hamilton afstoppen? ‘Ik heb geen gelijke kans’

28 november Lewis Hamilton bemerkte in zijn team de afgelopen dagen meer ontspanning, nu de wereldtitel binnen is. Het zorgde er niet voor dat hij zelf minder scherp is in zijn Mercedes. Hij pakte ‘gewoon’ pole position in Bahrein en is de favoriet voor de race van morgen. De vraag dus voor Max Verstappen, die start vanaf plek drie: hoe is de Brit nog af te stoppen?