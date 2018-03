LIVE: Verstappen gaat na tweede testronde weer naar binnen

Verstappen ziet wintertests graag verkassen naar de zon

28 februari Waar testdag twee in Barcelona al geteisterd werd door kou, viel de derde testdag helemaal in het water. ’s Morgens hield sneeuw de auto’s van het circuit en ‘s middags bleef het nat, koud en praktisch onberijdbaar. Volgend jaar testen in Bahrein of Abu Dhabi? Max Verstappen: ,,Ik zou dat wel handiger vinden, ja.‘’