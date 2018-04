LIVE: Verstappen gaat voor het podium in Bakoe

Sebastian Vettel start straks vanaf de eerste plek en gaat voor zijn derde overwinning in dit seizoen. De laatste keer dat een coureur van Ferrari drie van de vier oepningsraces won, was in de gloriejaren met Michael Schumacher.



De strijd om het wereldkampioenschap ligt dit jaar in ieder geval helemaal open, want Mercedes en Red Bull hebben het ook goed voor elkaar. Drie teams die strijden om de titel, dat is lang geleden!