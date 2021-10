LIVE | Verstappen hoopt met nieuwe vroege stop aanval Hamilton te pareren

Samenvatting Tevreden­heid bij Verstappen na tweede plaats: ‘Grote fout maken was hier makkelijk geweest’

10 oktober Max Verstappen kwam in Turkije als tweede over de finish en was daar na afloop tevreden mee. Op een nat circuit kon hij Valtteri Bottas na de start geen moment bedreigen, maar met Lewis Hamilton op P5 heeft hij de leiding in het WK wel weer terug. ,,Valtteri had gewoon meer snelheid.”