LIVE | Verstappen in achtervolging op Ricciardo, Hamilton komt maar niet voorbij Norris

Max Verstappen: ‘Zandvoort was geweldig, maar dat soort weekenden kun je niet te vaak hebben’

9 september Vier dagen na zijn zege in eigen land wacht Max Verstappen alweer de volgende uitdaging in het Italiaanse Monza. ,,Ik verwacht ons hier niet zo sterk als in Zandvoort, maar misschien word ik positief verrast.”