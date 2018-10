Vierde tijd voor ontevreden Verstappen

Lewis Hamilton was op het circuit van Suzuka ook in FP2 wéér veruit de snelste. De Britse wereldkampioen liet Valtteri Bottas en Sebastian Vettel ver achter zich. Hamilton zette in zijn Mercedes 1.28,217 als beste rondetijd neer. Verstappen was iets meer dan een seconde langzamer dan Hamilton (1.29,257). In de eerste training had de Nederlander in zijn Red Bull de zesde tijd geklokt: 1.29,841.



Hamilton domineerde beide sessies. De Brit was steeds aanzienlijk sneller dan de rest. Zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas eindigde in beide training als tweede. De Duitser Sebastian Vettel, die zijn achterstand in het WK op Hamilton de afgelopen weken zag groeien tot 50 punten, eindigde in de tweede sessie als derde op ruim acht tienden van een seconde.