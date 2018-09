LIVE | Verstappen klaar voor eerste training in Sotsji

Wel een racefesti­val, maar nog geen Formule 1 in Miami

7:55 De plannen om de Formule 1 naar Miami te halen, zijn op de lange baan geschoven. Het bestuur van de Amerikaanse stad wilde eigenlijk nog dit jaar een akkoord bereiken met de organisatie van de koningsklasse van de autosport om een Grand Prix te houden in 2019 of 2020, maar de deadline is niet gehaald. Het stadsbestuur heeft een beslissing voor onbepaalde tijd voor zich uit geschoven.