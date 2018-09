Verstappen verliest mogelijk podium door tijdstraf, Hamilton wint in Italie

Verstappen in niemands­land: 'Geen concurren­tie'

1 september Een race in niemandsland dreigt op Monza voor ‘best of the rest’ Max Verstappen. Hij is in Italië te langzaam voor Mercedes en Ferrari en de rest houdt hem weer niet bij. ,,Maar raken ze elkaar dan wordt het weer een heel andere wedstrijd", zo houdt de Nederlander hoop.