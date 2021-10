LIVE | Verstappen ondanks ‘fraaie’ spin voorlopig het snelst in natte slottraining

Formule 1-baas bejubelt 100ste zege Hamilton: ‘Wie weet waar dit eindigt?’

1 oktober Aan de indrukwekkende zegereeks van Lewis Hamilton in de Formule 1 komt voorlopig nog geen einde. Sportief directeur Ross Brawn van de koningsklasse voorspelt dat de Brit van Mercedes wel eens op 120 grandprixoverwinningen in zijn carrière kan uitkomen. De 36-jarige Hamilton vierde zondag in de Grote Prijs van Rusland op het circuit van Sotsji zijn honderdste zege.