LIVE: Verstappen bovenaan in tweede training

Verstappen klokt derde tijd in eerste training, Ricciardo bovenaan

12:34 Max Verstappen is in de eerste training als derde geëindigd. De coureur van Red bull ging het circuit van Hockenheim rond in 1.13.714. Daarmee moest hij alleen Lewis Hamilton (1.13.529) en teamgenoot Daniel Ricciardo (1.13.525) voor zich dulden.