LIVE | Verstappen stevig aan de leiding na uitstekende start in Dutch GP

Formule 1-cou­reurs prijzen ‘rodelbaan’ Zandvoort: ‘Het is een zeer opwindend rondje’

4 september De Italiaanse circuitontwerper Jarno Zaffelli kan tevreden achterover leunen. De Formule 1-coureurs zijn lovend over de verbouwingen die hij heeft bedacht voor het circuit van Zandvoort. Met name de schuine helling in kombocht 3 (Hugenholtz) vonden de meeste coureurs een spectaculaire ervaring tijdens hun eerste kennismaking met het circuit in de duinen.