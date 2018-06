LIVE: Verstappen verbetert zich voorlopig niet in tweede vrije training?

Ricciardo dicht bij contract­ver­len­ging met Red Bull

28 juni Daniel Ricciardo is dichtbij een nieuwe deal met Red Bull. Zowel de Australische Formule 1-coureur als topman Helmut Marko van het Oostenrijkse raceteam meldde dat een akkoord over contractverlenging in de maak is. ,,Het is nog niet gedaan, maar binnenkort zal het wel rondkomen'', zei de teamgenoot van Max Verstappen tegen Autosport. Volgens Marko gaat het om het uitwerken van details.