LIVE: Verstappen vooralsnog zesde in tweede training

Video Vettel toont respect voor Hamilton: 'Hij heeft minder fouten gemaakt'

9:26 Voorafgaand aan de seizoensafsluiter in Abu Dhabi keken de twee beste coureurs van het seizoen nog eens terug, maar vooral vooruit. De conclusie van Sebastian Vettel waarin zelfs Lewis Hamilton zich wel kon vinden: zet Ferrari nog zo’n stap als dit jaar, dan is de Duitser in 2018 titelfavoriet.