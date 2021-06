LIVE | Verstappen voorlopig voor Hamilton en co in Franse zon

Bandenleve­ran­cier Pirelli heeft oorzaak klapband Verstappen ontdekt

16 juni Ruim een week na de tumultueus verlopen Grote Prijs van Azerbeidzjan in de Formule 1 heeft bandenleverancier Pirelli ontdekt waarom zowel bij Lance Stroll als Max Verstappen een achterband klapte. Volgens Pirelli ontstond in de binnenste zijwand van de band een breuk. ,,Het onderzoek heeft uitgewezen dat van een productiefout of gebrekkige kwaliteit van de band geen sprake is”, meldt de bandenleverancier in een verklaring.