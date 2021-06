LIVE | Verstappen zet auto in de muur, is zijn training afgelopen?

Video's Histori­sche dubbelslag: Verstappen wint GP van Monaco en is eerste Nederland­se WK-leider ooit

23 mei Voor het eerst in de historie van de Formule 1 leidt een Nederlander het wereldkampioenschap. Max Verstappen won de Grand Prix van Monaco, en met rivaal Lewis Hamilton slechts op de zevende plek is het verschil in de titelstrijd nu vier punten in het voordeel van Verstappen. Carlos Sainz en Lando Norris maakten het podium compleet in een race die al vóór de start werd getekend.