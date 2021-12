LIVE | Vindt Max Verstappen in slottraining extra snelheid richting kwalificatie?

Boze Max Verstappen recht direct de rug: 'Er kan nog heel veel gebeuren’

Starten vanaf pole position of achter de Mercedessen, het is in Jeddah een wereld van verschil voor Max Verstappen. Maar blijven hangen in boosheid of teleurstelling, daar heeft hij geen tijd voor en het heeft ook geen nut. Bovendien is hij positief verrast door de snelheid van zijn auto. ,,Er kan nog heel veel gebeuren.”

