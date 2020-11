LIVE | Wat kan Verstappen in de tweede vrije training nadat hij spinde in de eerste?

‘GP van Vietnam ontbreekt op F1-kalender in 2021'

10 november De eerste Grote Prijs van Vietnam in de Formule 1 zal ook in 2021 niet plaatsvinden. Volgens de Britse zender BBC gaat de race in hoofdstad Hanoi niet door vanwege lokale problemen. De race in Vietnam werd dit seizoen aanvankelijk uitgesteld en daarna afgelast vanwege de coronapandemie.