LIVE | Wie missen de boot in eerste gedeelte kwalificatie?

GP van Stiermarken Max Verstappen vliegt naar pole bij thuisrace op Red Bull Ring: ‘Simply lovely’

26 juni Max Verstappen start zijn ‘thuisrace’ in het Oostenrijkse Stiermarken morgen van de best mogelijke positie. De Limburger stampte op de Red Bull Ring in 1.03,841 naar poleposition, na Bahrein en Frankrijk zijn derde van dit seizoen.