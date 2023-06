Luister hier live naar de Formule 1 in Canada

Max Verstappen domineert ook dit jaar weer de Formule 1, die dit weekend zijn rondjes rijdt in Canada. Hier hoopt de wereldkampioen zijn riante voorsprong in de WK-strijd (53 punten op Sergio Pérez) verder uit te breiden. Doet hij dat met een overwinning, dan evenaart hij bovendien het aantal zeges (41) van Ayrton Senna - een grote eer. Of hem dit lukt gaan we zien. Óf horen, want hierboven luister je mee naar alle sessies: de trainingen, de kwalificatie én de race.