Machtige Verstappen heerst in 'thuisrace' en deelt nieuwe tik uit aan Hamilton

Onbedreigd reed hij zo naar zijn vierde winst van het seizoen, in wat pas race acht van 2021 is. Zelf wil hij er nog niet aan, maar dan past natuurlijk maar één conclusie en die luidt dat Verstappen topfavoriet voor de titel is. De snelste coureur in ook nog eens het rapste team, de winst op de thuisbaan betekende immers de vierde zege op rij voor Red Bull Racing. Zo’n imposante serie noteerden ze sinds de invoering van de hybride motoren nog niet eerder.



,,Makkelijk is het nooit’‘, vertelde Verstappen een dag voor de race nog, na zijn ook al zo overtuigende pole, ver voor de Mercedessen. Maar heel ingewikkeld werd het hem ook niet gemaakt, vandaag. Er was simpelweg niemand in staat om hem te volgen. Toen Hamilton met nog dertien rondes te gaan het verschil van acht tellen gemeld kreeg over de boordradio, klonk er niet voor het eerst twijfel in zijn stem. ,,Bedraagt het gat acht tellen? Oké, vertel me wat ik kan doen om dat kleiner te maken, want ik weet het niet.‘’