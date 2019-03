Martin Garrix trekt in Bahrein meer bekijks dan Verstappen

Door Arjan Schouten



Zijn we weer, terug in het Midden-Oosten. GP van Bahrein, de vijftiende op rij. Ooit de eerste woestijnrace van Bernie E. Een rare noviteit toen in 2004, maar meer en meer begint het voorzichtig een klassiekertje te worden op de kalender. Vaste prik. Zoals heel het epicentrum van de sportwereld meer en meer verschuift naar het Midden-Oosten. Wielerrondjes, alleen in Vlaanderen heb je er nog meer dan hier. Een WK voetbal, Moto GP, nog een Formule 1-race in Abu Dhabi sinds 2009, mondiale eindtoernooien in het turnen, zwemmen, atletiek. Alle sport landt hier vroeg of laat wel eens in de zandbak rondom de Perzische Golf, waar je niks van crisis in de sport merkt en waar de oliedollars nog altijd veel mogelijk maken. Geen sportverslaggever die nog nooit in deze hoek van de wereld geweest is.