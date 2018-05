Max favoriet in Monaco? 'Ik wil eerst zien hoe goed we écht zijn'

Zandvoort Fandag aller fandagen voor Max

22 mei Max Verstappen dompelde zich zondag en gisteren in Zand­voort onder in de door hem zelf ontketende Max-mania. In gezelschap van collega Daniel Ricciardo en oud-coureur David Coulthard, en voor ruim 100.000 mensen bij de Jumbo Racedagen. ,,Dit blijft bijzonder.’’