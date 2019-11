‘Max heeft overal schijt aan, soms ten koste van zichzelf’

Door Rik Spekenbrink



Vertel: hoe, wanneer en waarom bloeide jouw Formule 1-liefde op?

Sander de Wijn: ,,Ik was al fanatiek kijker in de tijd van Michael Schumacher. Hij was een soort voorbeeld voor me, niet in de zin dat ik coureur wilde worden, maar qua sportman en zijn prestaties. Mijn eerste echte kennismaking met de sport was op Spa. Het was begin deze eeuw, vraag me niet wie de race won. Maar we hadden een hartstikke duur kaartje, zochten een plekje op het gras en moesten oordoppen in, want het was de tijd van de oude motoren. Toch vind ik Formule 1 meer een televisiesport. Als je de strategieën wil volgen, de rondetijden en alle onderlinge verschillen, is dat toch handiger. Ik kijk trouw, iedere zondag.”

Hoe kijk je naar Max Verstappen?

,,Ik herinner me zijn eerste overwinning heel goed. We waren dat weekeinde ook in Barcelona en wonnen met Kampong onze eerste grote prijs, de Euro Hockey League. Een unieke sportdag. Max is puur en authentiek, hij heeft overal schijt aan en zegt wat hij vindt. Daar heb ik bewondering voor. Zijn racekwaliteiten staan buiten kijf, maar juist wie hij is spreekt me in hem aan.”

Wat vind je van de discussie over zijn uitspraken de laatste tijd, bijvoorbeeld het beschuldigen van vals spel bij Ferrari na de laatste grand prix in Austin?

,,Soms gaat dat eerlijke ten koste van zichzelf. Dit was niet handig. Ferrari en Mercedes zijn op dit moment verder dan Red Bull. Misschien verkleint Max zijn eigen toekomstkansen bij zo’n team wel met een dergelijke uitspraak. Ik vind ook: houd het bij jezelf, laat je niet uit over een ander team. Doen zij iets beter dan jouw team, nou, dan doen ze het goed. Een ander voorbeeld: toen hij in Mexico die gele vlag had genegeerd in de kwalificatie en hij vertelde vol gas te zijn gepasseerd. Daar doe je jezelf, maar ook je sport, geen goed mee. Al snap ik ook dat hij honderdduizenden verzoeken krijgt, constant in de spotlights staat en nog altijd pas 22 jaar is.”

Quote Ik zie Verstappen met Lewis Hamilton en Sebastian Vettel als de drie sterkste coureurs op dit moment. Charles Leclerc heeft dat niveau nog net niet - Sander de Wijn

Hoe zie je de toekomst van de sport?

,,Ik ben bang dat de tendens van afgelopen jaren, met Red Bull als derde team, zich in 2020 voortzet. Zonder dat ik er technisch inhoudelijk verstand van heb. Het jaar daarop wordt heel interessant, met alle nieuwe regels. Ik zie Verstappen met Lewis Hamilton en Sebastian Vettel als de drie sterkste coureurs op dit moment. Charles Leclerc heeft dat niveau nog net niet, maar gaat in de toekomst de strijd aan met Verstappen. Hopelijk sluiten Lando Norris en George Russell ook aan, maar alles zal afhangen van de auto’s.