Max in Amerika: Knokken met Hamilton en foeteren op een steward

Track recordVoorafgaand aan alle 21 Formule 1-races duikt AD Sportwereld per circuit in het track record van Max Verstappen. Deel 19: het Circuit of the Americas, waar Verstappen al op zijn zeventiende rondjes reed, eens het podium miste na een omstreden tijdstraf en vorig jaar de show stal met een geweldige inhaalrace.

Door Arjan Schouten

Optredens: 4

Finishes: 3

Uitvalbeurten: 1

Beste kwalificatie: 4de (2016)

Beste race-resultaat: 2de (2018)

Aantal WK-punten: 42

Honda vorig jaar: Brendon Hartley pakte namens Toro Rosso twee prima WK-punten met een negende plaats, Pierre Gasly werd 12de.

Amerika, Max Verstappen komt er graag. Voor een korte vakantie rond de race, of zoals vandaag een showrun in Hollywood. De Limburger voelt zich er goed thuis, herkend wordt hij er amper op straat. En hoewel hij nog nooit won op het asfalt van het Circuit of the Americas nabij Austin, heeft hij een prima trackrecord opgebouwd in Texas. Bovendien bereikt hij er zondag een mijlpaal als hij op een leeftijd van 22 jaar en 34 dagen de jongste coureur ooit wordt met 100 races achter zijn naam. Drie coureurs wonnen hun 100ste race in de Formule 1: Nigel Mansell in 1987 (Oostenrijk), Michael Schumacher in 1997 (Japan) en Felipe Massa in 2008 (België). Wint Verstappen zondag dan slaagt hij er voor het eerst in zijn carrière in om meer dan twee races in één seizoen te winnen.

Rookie

Maar het begon in Amerika dus allemaal al in 2014 voor Verstappen, toen hij pas net zeventien was en na zijn historische Formule 1-debuut in Japan ook in Texas een vrije training mocht rijden voor Toro Rosso. Hij kwam tot 32 rondjes en een tiende tijd. En een jaar later kwam hij er als coureur van hetzelfde team terug voor een spektakelrace. Lewis Hamilton werd die dag wereldkampioen, maar in 2015 ging ook Verstappens race de wereld over omdat hij bijna zijn eerste podium pakte. Gestart van P8 nestelde hij zich meteen vooraan en vocht hij ‘mooie battles’ uit met Kimi Räikkönen. ,,Ik genoot er wel van, alleen denk ik niet dat Kimi het ook echt leuk vond’’, grinnikte Verstappen, die uiteindelijk vierde werd. Als rookie was hem dat alleen eerder in Hongarije gelukt.

In 2016 beleefde hij, gepromoveerd naar Red Bull Racing, niet zo’n beste beurt in Amerika. Na tweede plaatsen op Sepang en Suzuka, viel hij in de VS voor het eerst sinds Monaco weer eens uit. Na 31 rondjes was het opeens klaar. ,,Iets met de motor, denk ik’’, gokte Verstappen over de boordradio. Later bleek het om problemen aan de versnellingsbak te gaan. Een pijnlijke uitvalbeurt, omdat hij even eerder nog om P3 bocht met Nico Rosberg. Zo verbeten dat het team zich geroepen voelde de Limburger wat af te remmen. ,,Zeg, ik kom hier niet om vierde te worden, hè’’, riep Verstappen terug over de boordradio.

Wat die dag ook niet hielp was dat Verstappen halverweg de pits naderde voor een tweede stop, zonder dat zijn crew daar op rekende. ,,Sorry, ik dacht dat jullie me binnen hadden geroepen’’, verontschuldigde Verstappen, een paar rondes voor hij definitief in het gras moest parkeren.

Steward

In 2017 speelde Verstappen de hoofdrol in Amerika. Lang leek hij vierde te worden op het Circuit of the Americas, tot hij in de laatste ronde met vier banden op de kerbs Kimi Räikkönen nog voorbij wist te steken voor een podiumplaats. ,,Je hebt maar één kans nodig, Max’’, vertelde zijn race-engineer hem na een spannende middag bij het insturen van de laatste omloop. En die ene kans pakte hij ook in de laatste bochtencombinatie. ,,Fuck that shit. Dolle boel man. Geweldig. GE-WEL-DIG. Podium, podium, podium’’, jubelde Ziggo-commentator Olav Mol de Nederlandse huiskamers binnen.

Volledig scherm Max Verstappen haalt Räikkönen in maar komt daarbij minimaal over de lijn. © Screenshot You Tube Zijn zusje, zijn moeder, de hele crew van Red Bull Racing, ze stonden te hossen en te juichen in de garage. Weer zo’n magisch moment was het, met direct tastbaar resultaat. Tot de ‘Driver of the Day’ uit de cooldown room achter het podium werd geroepen, omdat hij de ‘track limits’ zou hebben overschreden bij de inhaalactie. Vijf seconden tijdstraf. Räikkönen weer derde, Verstappen vierde. Zijn reactie voor de camera’s van Ziggo ging de wereld over, toen hij de steward van dienst voor ‘mongool’ uitmaakte. Niet goed te praten, natuurlijk. Al kreeg Verstappen bijval van de hele wereld. ,,Dit is de slechtste beslissing die ik ooit heb gezien’’, mopperde zelfs Niki Lauda na de tijdstraf voor Verstappen. ,,Max deed helemaal niets verkeerd. We zijn coureurs, rijden niet op de openbare weg. Het is ridicuul om de sport zo te vernietigen met dit soort beslissingen.’’

Vorig jaar kwam Verstappen terug om mee te doen voor de zege in Amerika. Maar na zaterdag bleek die optie nog vrij kansloos. Toen er wat van zijn auto brak in de kwalificatie, werd hij ver naar achteren geslagen op de startgrid. Pas als 18de reed Verstappen weg van de grid, tussen Stoffel Vandoorne en Brendon Hartley. Maar als een soort rodeo cowboy denderde hij helemaal van achteraan het veld terug naar voren, om tweede te worden. Toen zijn achtste podiumplaats van 2018.