Max in China: Inhalen, inhalen, inhalen en het ‘zelf verprutsen’

Een jaar later was het verhaal juist andersom voor Verstappen. Toen zat de frustratie al in de start, waar hij na een chaotisch begin van P9 helemaal naar achteren viel. Alsnog vond hij het plezier in de race terug door op zachtere banden de ene na de andere concurrent weer in te halen. Als een jojo kwam hij bij het vallen van de geblokte vlag weer als achtste over de meet. ,,Hoeveel man ik hier heb ingehaald? Ik ben de tel kwijtgeraakt’’, reageerde Verstappen, opgetogen. ,,Ik moest iedereen snel voorbij, zoals papa me geleerd heeft. Een kwestie van een andere lijn pakken.’’

Die andere lijnen, daar profiteerde hij in 2017 helemaal optimaal van. Een elektronisch probleem in de kwalificatie plaatste hem op de startgrid pas op P16, maar al in de openingsronde haalde hij als een ware regenmeester negen plaatsen in. Op het natte asfalt van Sjanghai leefde hij zich uit alsof hij weer in een kart zat. ,,Dit was een van mijn beste races ooit’’, bekende Verstappen, die op de opdrogende baan zelfs nog het podium bereikte, als derde achter Lewis Hamilton en Sebastian Vettel. Als een ambulance op weg naar het ziekenhuis met een kritieke patiënt achterin, schoot hij door het veld. ,,Super, hè. Ik kon mooi overal een beetje buitenom en binnendoor. Op gevoel. En inzicht. En ja, dan kan ik mezelf gelukkig dus ook nog verrassen’’, ondervond hij maar weer. ,,Dat kan alleen als je zelf helemaal geen verwachtingen hebt. Zo ga ik altijd maar m’n races in, kan ik ooit nooit teleurgesteld zijn.’’

Verwachtingen waren er in 2018 wel. De race in China moest het weekend van de revanche worden voor Verstappen, na moeilijke beurten in Australië en Bahrein. En uitstekend gestart vanaf P5 in combinatie met sterk strategisch werk, leek de race zich ook ideaal te ontrollen voor de Nederlander. Op snellere zachtere banden leek er na een safety car-situatie zelfs eremetaal in te zitten. Een inhaalactie op Lewis Hamilton mislukte echter en daarna vergaloppeerde hij zich ook nog bij zijn eerste poging om Sebastian Vettel in te halen. Waar beide wagens spinden, kreeg Verstappen de schuld: tien seconden tijdstraf. Dat hij Hamilton later nog inhaalde, bleek daardoor waardeloos, omdat hij door de tijdstraf die vierde plek weer aan de Brit van Mercedes verloor. Met een vijfde plaats droop Verstappen af in China, waar teamgenoot Daniel Ricciardo met de zege het mooie weer maakte voor Red Bull Racing. ,,Het is kloten, maar deze race heb ik zelf verprutst’’, gaf Verstappen later toe. ,,Misschien wilde ik wel te snel naar voren. Natuurlijk was dit mijn fout. De snelheid was goed, dit had beter gekund.’’