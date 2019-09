Max in Monza: Gridstraffen, inhalen en knokken met Bottas

Track recordVoorafgaand aan alle 21 Formule 1-races duikt AD Sportwereld per circuit in het track record van Max Verstappen. Deel 14: het powercircuit van Monza, waar de Nederlander niet voor het eerst van achter start.

Door Arjan Schouten

Optredens: 4

Finishes: 4

Uitvalbeurten: 0

Beste kwalificatie: 2de (2017)

Beste race-resultaat: 5de (2018)

Aantal WK-punten: 17

Tja, Monza.. Meestal is het een moetje, in het Formule 1-seizoen van Max Verstappen. Steevast de lastigste, vanwege de lay-out. Vier keer rechts en je bent rond, wat betekent dat er geen ronde op de kalender is waar motorvermogen meer verschil maakt. En laat Verstappen nou juist daar de laatste jaren een probleem hebben gehad.

Alles draait op het 5,7 kilometer lange Autodromo Nazionale Monza om power, om vermogen, om topsnelheid. Die door hem zo vervloekte Renault-motor was juist op dat gebied altijd gebrekkig. Wat het rondje door Parabolica, Lesmo en Acari vaak een frustrerende maakte voor hem. Of de ideale gelegenheid om een gridstrafje te pakken voor een nieuwe motor, zoals hij zondag opnieuw doet.

Twaalfde werd hij bij zijn debuut in 2-15, op een ronde van winnaar Lewis Hamilton. Foutloos was zijn race, fraai was de mooie inhaalactie op Jenson Button in Parabolica. Maar met een drive-trough penalty (als straf voor het verliezen van zijn motorkap in de kwalificatie) kon hij weinig uitrichten op zondag.

Inhaalmodus

Een jaar later stond hij na zaterdag als zevende op de startgrid en daar bleef hij ook. Al bleek de middag leuker dan het resultaat deed vermoeden, omdat Verstappen, reeds gepromoveerd naar Red Bull Racing weer eens zijn inhaalmodus aan moest zetten na een slechte start. ,,In de Red Bull heb je doorgaans minder gevechten dan in een Toro Rosso. En om mezelf dan weer een weg naar voren te vechten, dat was wel leuk’’, bekende Verstappen.

In 2017 was de kwalificatie zijn hoogtepunt van het weekend. Bijna was er toen al de eerste pole position, waar hij uiteindelijk nog bijna twee jaar op zou moeten wachten (Hongarije 2019). In de Italiaanse regen duurde de kwalificatie uren en aan het einde van het eindeloze uitstellen en wachten op een drogere baan, hield Lewis Hamilton hem in extremis maar net van P1. Glibberend vond Verstappen grip op de Autodromo van Monza, waar Ferrari zwaar teleurstelde voor eigen tifosi. ,,Mijn engineer bleef me alle sectortijden doorgeven, maar ik wilde alleen die van Lewis weten. Toen ik hoorde dat hij de snelste tijden reed, wist ik hoe laat het was.’’

Lekke band

Hoe mooi het ook was geweest. Van pole starten, mocht de Nederlander sowieso niet. Vanwege een gridstraf voor het te vaak vervangen van motoronderdelen begon hij zondag van P13. Maar teveel haast in zijn vlucht terug naar voren zat hem aardig in de weg, toen Felipe Massa in de chicane de deur op slot gooide. Met een lekke band begon Verstappen opnieuw aan zijn inhaalrace van P20, waarna hij nog tiende werd. ,,Na deze race moet ik me natuurlijk afvragen: had die inhaalactie op Massa ook een ronde later gekund?’’ zo analyseerde Verstappen. Zijn antwoord? ,,Misschien wel, ja…’’