Max is Big in Japan: ‘Hij is een held hier’

Alleen Mercedes­sen sneller dan Verstappen in tweede en laatste training

11 oktober Max Verstappen is in de tweede en laatste vrije training als derde geëindigd op Suzuka. Mocht de reeds verlate kwalificatie van de Japanse GP ook op zondagochtend geen doorgang kunnen vinden door ‘supertyfoon’ Hagibis, is dat ook zijn plek op de startgrid voor de race. Poleposition zou in dat geval voor Valtteri Bottas zijn.