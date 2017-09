'Max neemt gewoon een beker mee naar huis'

Tom Coronel: ,,Dit is weer een hele nieuwe ronde. Gewoon control-alt-delete, beginnen met een wit blaadje. Het kan ook niet anders. Je moet verder. In deze wereld is heel snel vergeten wat er vorige week gebeurd is. Maar de allermooiste boodschap van het incident kent iedereen: wees er zeker van dat Max voor alles of niks gaat. Hij is niet bang. Op een gegeven moment leer je wat de speelruimte is van een coureur. En bij Max is die niet heel breed. Als je heel jong bent en gedreven als Max is dat ook de enige stijl die je moet hebben. Max hoeft hier niet van te leren, hij jong en eager. Extreem gedreven. Hij kan niet anders rijden, nu.’’



Rob van Gameren: ,,Vorig jaar hadden Red Bull en Ferrari het ook al een paar keer aan de stok. Met in Mexico de climax toen Sebastian Vettel explodeerde over de boordradio. Maar toen was er echt kritiek op de rijstijl van Max, nu was het een basic incident. Iedereen begreep wel dat het niet expres was. Zal allemaal wel gekalmeerd zijn. De Formule 1 is wel zo slim ze vandaag samen in een persconferentie te zetten. Dat wordt wel leuk. Maar in de race? Mwah.. Max heeft de laatste anderhalf jaar wel laten zien dat zijn frustratie ook altijd wel weer weg is, de race erna. En Kimi Räikkönen legt alles meteen naast zich neer.’’