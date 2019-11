‘Max nu al naar de wereldtitel van 2020 toe praten is erg voorbarig’

Crashen in de Keuken ‘Overmacht van Max kan wisseling van de wacht zijn’

16:03 In de serie Crashen in de Keuken van Ziggo Sport blikt Rob Kamphues samen met Robert Doornbos terug op het voorbije Formule 1-weekend. De twee komen tijd te kort om te praten over de sensationele Grand Prix van Brazilië. Kamphues en Doornbos hebben het over de overwinning van Max Verstappen, de machteloze Sebastian Vettel en over Valteri Bottas. Veroorzaakte de Fin expres een safetycar?