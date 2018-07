Max op Silverstone: Buitenom bij Rosberg en in de botsauto’s met Vettel

Heel veel beter verging het hem een jaar later, al omhoog gepromoveerd naar topteam Red Bull Racing. De weken daarvoor had hij al gewonnen in Spanje en was hij tweede geworden in Oostenrijk. In Engeland voegde hij na al een derde plaats in de kwalificatie nóg een tweede plaats toe aan zijn palmares. Hij eindigde aanvankelijk als derde, achter de twee Mercedessen, maar Nico Rosberg kreeg na afloop nog een tijdstraf van tien seconden vanwege onreglementaire race-instructies over de boordradio in de slotfase van de wedstrijd. Zo schoof Verstappen nog een plek op.



Geteisterd door nattigheid toonde de Limburger die dag al zijn enorme talent om in vochtige omstandigheden te racen. Zijn inhaalactie op Nico Rosberg in de zestiende ronde, buitenom in Becketts, behoort tot de fijnste kunststukjes van zijn carrière. ,,Pretty sensational’’, zo noemde teambaas Christian Horner het.



,,In de regen ging het echt supergoed’’, erkende Verstappen. ,,Ik zat de hele tijd al achter Rosberg, maar kwam hem met al die spray niet zo goed voorbij, omdat ik het niet goed kon zien. Toen dat eenmaal wat minder was, was ik er ook gelijk langs’’, aldus de Limburger, die zijn derde plaats nog in een tweede plaats zag veranderen. ,,Het maximale resultaat.’’