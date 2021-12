Max Verstappen crasht in kwalificatie, Lewis Hamilton pakt pole position

Door Rik Spekenbrink



Paars in sector één, paars in sector twee. Max Verstappen was bezig aan een bloedsnelle ronde op het stratencircuit van Jeddah. Hij moest ook wel, titelconcurrent Lewis Hamilton had zijn tot dan toe snelste tijd net met anderhalve tiende verbeterd. Verstappen moest stampen, maar ging over de limiet. Vlak voor het rechte stuk kwam hij in aanraking met de muur, en stopte hij zijn auto.

In de garage en aan de pitmuur van Red Bull sloegen monteurs en engineers de handen voor de ogen. En schudden van nee. Verstappen liet een geweldige kans liggen om de o zo belangrijke Grote Prijs van Saoedi-Arabië vanaf het voorste startvak te beginnen. Nu gaat hij vanaf plek drie van start, achter Hamilton en diens teamgenoot Valtteri Bottas, al hangt de Fin nog wel een onderzoek boven het hoofd voor een incidentje met Kimi Räikkönen in de kwalificatie.

Quote Plek drie is teleurstel­lend, gezien de ronde waaraan ik bezig was Max Verstappen

De kwalificatie was van begin tot eind bijzonder interessant. In het eerste deel was Sergio Pérez, Verstappens teamgenoot, het snelst. Maar de verschillen vooraan waren toen al klein. In Q2 waren beide Red Bulls lange tijd het rapst, maar dook Hamilton er uiteindelijk nog ruim twee tienden onder. Carlos Sainz had het ondertussen zwaar. Hij spinde op hoge snelheid en hield zijn Ferrari ternauwernood uit de muur. Bij een nieuwe poging ging het opnieuw maar net goed voor de Spanjaard, die morgen wel vanaf plek 15 moet starten.

Volledig scherm Max Verstappen © AFP

In de allesbeslissende twaalf minuten van de kwalificatie begon Hamilton als eerste aan een snelle ronde, maar maakte een stevige misser. Een verloren ronde, bij de herkansing noteerde hij geen toptijd. Dat deed Verstappen, die relatief lang binnen was gebleven, wel: 1.27,653. Maar er was nog een kleine zes minuten te gaan.

Quote De Red Bull is hier zo sterk, dat wordt nog spannend morgen. Wat een zwaar circuit is dit. Lewis Hamilton

Hamilton klokte bij zijn ultieme poging 1.27,511, Bottas gaf een tiende toe. Verstappen wist wat hem te doen stond: nóg keer gas geven. Maar vlak voor het rechte stuk ging het mis.

,,Vreselijk”, zei Verstappen. ,,Plek drie is teleurstellend, gezien de ronde waaraan ik bezig was. Maar de snelheid is er, we gaan zien wat er morgen mogelijk is.” Verstappen moet hopen dat zijn auto geen serieuze schade heeft opgelopen. ,,Dat moeten we afwachten, ik ben direct gestopt.” Hamilton rekende zich nog niet rijk. ,,De Red Bull is hier zo sterk, dat wordt nog spannend morgen. Wat een zwaar circuit is dit.”

Lewis Hamilton ontloopt straf

Lewis Hamilton is aan de vooravond van de Grand Prix van Saoedi-Arabië een straf bespaard gebleven. Hij moest zich voor twee vermeende overtredingen in de derde vrije training bij de stewards melden, maar kreeg geen sanctie opgelegd.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm Lewis Hamilton © Pool via REUTERS

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © Pool via REUTERS