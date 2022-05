Max Verstappen deelt ineens het circuit met een landgenoot: ‘Nyck moet vooral proberen te genieten’

Ferrari start met een gigantisch pakket aan updates in Barcelona, Red Bull Racing zoekt het vooral in gewichtsreductie. ,,We moeten nog steeds een beetje afslanken.”

Door Arjan Schouten



Updates, updates, updates. Max Verstappen moet er net als iedereen vragen over beantwoorden op Circuit de Catalunya, waar teams traditioneel aan het verbeteren slaan op het overbekende asfalt. De Limburgse wereldkampioen weet naar wie hij dit weekend het meeste zal kijken. ,,Afgaande op de laatste paar races toch weer naar Ferrari. Die komen met wat dingen en dan is het wel interessant om te zien wat er gebeurt’’, zegt de Nederlandse coureur van Red Bull Racing. ,,Maar uiteindelijk focus je hier toch op jezelf, op je eigen team.’’

Afgaande op de twee laatste dominante zeges loopt alles daar crescendo, maar de waarheid is weerbarstiger. Miami was bijvoorbeeld een rommelig weekend aan de kant van zijn garage, waar hij veel moest herstellen in de race zelf. ,,Het is belangrijk om op dit circuit, dat iedereen zo goed kent, clean te beginnen. Zonder problemen. En dan zien we uiteindelijk wel wat er uit gaat rollen.’’

Volledig scherm Max Verstappen. © ANP

Waar Ferrari met een flink pakket komt, zijn de verbeteringen op de RB18 minder rigoureus. Aan de wagen die continu aangepast is in de eerste races, zijn voor de Spaanse GP opnieuw wel wat aanpassingen gedaan. ,,Maar niet echt updates, vooral een beetje gewichtsbesparing’’, legt Verstappen uit, die weet dat de RB18 nog altijd naar het streefgewicht van 798 kilo probeert te kruipen. ,,De auto is nog steeds een beetje te dik, we moeten nog wat afslanken. Althans, dat proberen we toch.”

Een unicum in zijn Formule 1-loopbaan: in de eerste vrije training deelt hij vandaag het asfalt met een landgenoot. Nyck de Vries stapt in de FW44 van Williams. ,,Een heel fijne kans voor Nyck. Wat het hem ook mag brengen in de toekomst qua mogelijkheden, hij moet er vooral van proberen te genieten. Zijn ding doen.’’

