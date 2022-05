Max Verstappen doet een regendansje en Charles Leclerc wil afrekenen met ‘Monaco-vloek’

Door Arjan Schouten



Kom bij Charles Leclerc niet aan met de vraag of hij bijgelovig is. Ja, zijn track record in zijn thuishaven is waardeloos; drie keer meegedaan, nooit gefinisht. Maar dat betekent volgens hem niet dat het vanmiddag weer mis gaat in Monaco. ,,Nee, nee, nee. Ik geloof daar niet in…”, is de Monegask duidelijk als de statistiek ter sprake komt.

Hij kan bij de 68ste GP van Monaco de eerste thuiscoureur worden die wint, dus daar gaat hij vol voor. ,,Ik ben totaal niet bijgelovig. Draai hier een supergoed weekend, mag starten op de best mogelijke plaats op de grid. Hopelijk rolt er daarom ook gewoon een vlekkeloze race uit en behaal ik hier eindelijk mijn eerste goede resultaat thuis.”

Hij heeft alle reden om zo naar de straatrace in Monte Carlo te kijken, in de straten waar hij leerde lopen, fietsen en autorijden. Hij start op pole met zijn rappe Ferrari, als de lichten vanmiddag om 15.00 uur doven in het prinsdom aan de Côte d’Azur, waar hij elk putdeksel en elke hobbel kent. Alle sessies dit weekend werden al gedomineerd door Ferrari en in de rug wordt hij ook nog eens gedekt door teammaat Carlos Sainz, altijd goed in Monaco.

,,Ik ben heel tevreden over hoe het tot nu toe gaat’’, aldus Leclerc, die met zes punten achterstand op Max Verstappen de leiding in het wereldkampioenschap weer over zou kunnen nemen met een sterk optreden voor eigen supporters. ,,Ik heb heel veel vertrouwen in de auto. Nu moeten we het gewoon netjes af gaan maken.”

Wat daar zeker bij kan helpen is een rimpelloze dag, zonder spetters uit de hemel. Een scenario waar ze bij het rivaliserende kamp op de tweede startrij natuurlijk wél op hopen. Met twee Ferrari’s voor hun neus, mag het van Sergio Pérez (P3) en Verstappen (P4) wel gaan regenen in Monaco.



,,Dat is normaal gezien mijn enige kans om hier nog iets uit te richten’’, vermoedt Verstappen, die vorig jaar in Monaco won en uit ervaring weet dat scenario’s waarbij hij op strategie de rode bolides kan passeren te verwaarlozen zijn. ,,Blijft het droog dan kun je hier gewoon niet inhalen, dus ik denk dat ik maar een regendansje ga doen, om het een beetje door de war te gooien.”

Regen in Monaco betekent chaos, maar wat zijn de kansen daarop? De zondag aan de Côte d’Azur is alvast weer vlekkeloos begonnen met een blauwe hemel en een lekker zonnetje. Maar het weer zou om kunnen slaan, wordt verwacht. Sowieso blijft het wat koeler vandaag, met temperaturen van maximaal 23 á 24 graden. En voor vanmiddag tekent Meteo France een minimale kans op wat ‘zeldzame buien’ in op de weerkaarten.

Opschudding

De kans op een droge race is dus aanzienlijk, al zijn er in de krappe straten van Monaco weinig spetters nodig voor chaos en dus kansen voor Red Bull Racing. ,,Regen kan voor opschudding zorgen, maar safety cars natuurlijk ook’’, houdt teambaas Christian Horner hoop.

Weet Verstappen van P4 alsnog te winnen dan boekt hij zijn vierde zege op rij, wat zijn beste streak in de Formule 1 zou betekenen. Met een 25ste overwinning kan hij vanmiddag naast Jim Clark en Niki Lauda komen, op de gedeelde negende plaats van de zegeranking. Haalt hij de finish in Monaco niet dan noteert hij al zijn derde uitvalbeurt van het seizoen, evenveel als tijdens heel het vorige jaar.

