Max Verstappen doet mee aan virtuele 24 uur van Le Mans

Max Verstappen zet achtervol­ging op Lewis Hamilton in: online populari­teit stijgt tot recordhoog­te

Hoewel er in Nederland waarschijnlijk niemand te vinden is die Max Verstappen niet kent, is zijn populariteit vooral op social media tot recordhoogte gestegen. In een week tijd kreeg de kersverse wereldkampioen er een miljoen volgers op Instagram bij.

20 december