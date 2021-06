Max Verstappen en Red Bull ‘héél gemotiveerd’: ‘Prachtig als je een thuisrace kunt winnen’

Door Arjan Schouten



Goedgeluimd werkte Max Verstappen zich door zijn media-verplichtingen in Oostenrijk. Afspraak twee van de zomerse triple header, waar in deel één al meteen de maximale score werd geboekt in Frankrijk. ,,Natuurlijk een héél belangrijke zege, op een baan waar we normaal niet zo competitief zijn’’, vertelde Verstappen over de winst op Paul Ricard. ,,Om dat om te draaien, dat is natuurlijk fijn.”

Het titelgevecht met Lewis Hamilton is een halve week later wat naar het oosten verplaatst, waar het opnieuw ‘close’ gaat zijn, verwacht Verstappen. ,,Het zit zo enorm dicht op elkaar nu. En dan zit het in de kleine details die het verschil gaan maken. We zijn enorm aan elkaar gewaagd.”

Volledig scherm Lewis Hamilton © AFP

Wie de betere auto heeft voor het korte achtbaantje in Stiermarken? Verstappen durft het echt niet te zeggen, wil eerst de trainingen afwachten. Hamilton vreest op zijn beurt dat Red Bull weer het betere tempo heeft, zeker op de lange rechte stukken die ook in Oostenrijk aanwezig zijn. ,,Maar ik denk wel dat we na Frankrijk het werk hebben geleverd om hier weer een stap in de juiste richting te zetten’’, vertelde de zevenvoudig wereldkampioen van Mercedes, achter Verstappen tweede in het kampioenschap.

Hamilton was gisteren nog bij de fabriek in Engeland, om het team te ‘stimuleren’. ,,Ik moet iedereen blijven pushen, ze er van blijven overtuigen dat we geen steek meer mogen laten vallen, de rest van het seizoen.”

Quote het is duidelijk dat we als team héél gemoti­veerd zijn om hier na de zege in Frankrijk nóg een sterk resultaat neer te zetten Max Verstappen

Daar hoeft Verstappen al geen moeite meer voor te doen. Bij zijn werkgever ruiken ze die unieke kans, na drie zeges op rij. Een unicum in het hybride tijdperk. Het seizoen duurt nog lang, maar Mercedes is kwetsbaar, dus gloort er mogelijk een titel. En met twee thuisraces voor de boeg is de motivatie dus logischerwijs gigantisch. ,,Een thuisrace winnen is prachtig’’, weet Verstappen, die twee keer won in Spielberg, uit ervaring. ,,Ik heb hier al veel plezier gemaakt door de jaren heen. Een emotionele zege meegemaakt ook, toen we voor het eerst wonnen met Honda. Dat het hier al vaker goed is gegaan, biedt natuurlijk geen garanties. Maar het is duidelijk dat we als team héél gemotiveerd zijn om hier na de zege in Frankrijk nóg een sterk resultaat neer te zetten.’’

