Max Verstappen en Red Bull weten eindelijk waar ze aan toe zijn: miljoenenboete in budget-gate

De relevante kosten van Red Bull in 2021 waren 114.293.000 pond (ongeveer 133 miljoen euro). De FIA heeft geconstateerd dat daar nog 5.607.000 pond (6,5 miljoen euro) bij moest worden gerekend. Daarmee komt het team van Verstappen en Sergio Pérez op een totaal van 118.036.000 pond (137 miljoen euro). En dat is 1.864.000 pond (2,2 miljoen euro) te veel, zo’n 1,6 procent. Red Bull heeft die berekening geaccepteerd.

Volgens de FIA is duidelijk dat Red Bull in het eerste jaar met de complexe regels niet frauduleus heeft gehandeld. De federatie stelt dat als het team een belastingaftrekpost van ruim 1,4 miljoen pond goed had gedocumenteerd, de cijfers in orde waren geweest. Dan had Red Bull het budgetplafond met 432.652 pond overschreden, 0,37 procent in plaats van de huidige 1,6 procent.