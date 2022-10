Max Verstappen geeft geen cadeautjes weg in Mexico: ‘Elke race die dit seizoen nog komt, wil ik winnen’

Max Verstappen gaat zijn teamgenoot Sergio Perez niet aan de zege helpen in zijn thuisland. Dat bevestigde hij voorafgaand aan de Grand Prix van Mexico-Stad. De Nederlander, die weet hoe het is om met de druk van het thuispubliek om te gaan, wil zelf winnen.

Hij benadrukte het in Mexico-Stad nog maar eens. Max Verstappen is er om te winnen. De wereldkampioen is na zijn wereldtitel, de constructeurstitel voor zijn team Red Bull en dertien overwinningen in negentien races nog altijd niet verzadigd. En dus hoeft zijn teamgenoot Sergio Perez niet op cadeautjes te rekenen.

Het is uiteraard een item omdat Perez Mexicaan is. Hij staat sinds de Grand Prix van de Verenigde Staten voorbij is in het middelpunt van de belangstelling. En de 32-jarige Red Bull-coureur wil niets liever dan winnen voor zijn thuispubliek. Hij gaf eerder deze week al een show weg in Guadalajara, de stad waar hij is opgegroeid en in Mexico-Stad zijn de ogen nadrukkelijk op hem gericht.

Verstappen weet hoe dat is. Hij ervaart dezelfde gekte tijdens de Grand Prix van Nederland in Zandvoort. ,,Maar ik voelde me niet anders in Zandvoort dan op andere plekken”, zei de Nederlander in aanloop naar de Grand Prix van Mexico-Stad. ,,Het is zoals alle andere races, je wilt het beste uit jezelf halen en dat laten zien. Het is leuk om alle fans te zien, maar het geeft me geen stress.”

Perez moet er dit weekend ook voor zorgen dat hij zijn hoofd koel houdt tijdens de race op het Autodromo Hermanos Rodriguez, te meer omdat Verstappen hem dus niet gaat helpen. ,,Checo (zoals Sergio Perez vaak wordt genoemd, red.) moet voor Leclerc finishen en ik ben hier om te winnen”, zei hij net zoals hij een week eerder in Austin ook al had aangegeven ‘gewoon’ voor eigen kansen te gaan in Mexico. ,,De snelste coureur gaat de race winnen, zondag.”

Wat hem betreft is Verstappen dat dus zelf. Hij geniet van de snelheid die hij momenteel heeft, van de dominante auto waarin hij rijdt. ,,Dit jaar hebben we met een groot verschil het kampioenschap gewonnen. Als team hebben we nauwelijks fouten gemaakt. Ik wil elke race die dit seizoen nog komt, winnen. We hebben ook de kans om meer te winnen. Ik ben heel blij met het seizoen dat we hebben.”

