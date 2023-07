Max Verstappen geeft iedereen een inkijkje in de totale controle die hij heeft in Formule 1

Met video's Max Verstappen veegt ook in Spa vloer aan met de rest en staat op drempel van histori­sche reeks

Met zijn achtste overwinning op rij heeft Max Verstappen ook in de Grand Prix van België zijn klasse getoond. In een weekend waarin hij elk onderdeel won, veegde hij in de hoofdrace de vloer aan met de rest. Veelzeggend is het enorme verschil met zijn teamgenoot Sergio Pérez.