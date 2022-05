Max Verstappen ‘had het liever anders gezien', ‘teleurstelling groot’ bij Charles Leclerc

Max Verstappen liep uit op zijn grote rivaal Charles Leclerc, maar de wereldkampioen wilde na zijn derde plaats in de chaotische GP van Monaco niet spreken van ‘een goede gevoel. ,,Ik had het lievere anders gezien", aldus de Limburger. De zege op het stratencircuit van Monaco was voor Red Bull-coureur Sergio Pérez, die Ferrari's Carlos Sainz voor wist te blijven.

,,Ik had gisteren niet verwacht dat ik in het kampioenschap uit zou lopen", zei Verstappen bij Viaplay. ,,Dat is uiteindelijk het positieve van vandaag. Maar het is wel frustrerend en saai als je de hele race achter iemand aan rijdt. Maar ik denk dat we als team zijn alles hebben gemaximaliseerd. Het was heel glad in het begin en ik denk dat we met de banden de juiste keuzes hebben gemaakt.”

Of hij dan toch met een goed gevoel naar huis gaat? ,,Nou ja, goed gevoel... Ik had het natuurlijk liever anders gezien, maar na gisteren was dit voor mij het maximale.”

Bij Leclerc was ondertussen de onvrede van zijn gezicht te scheppen. ,,Ik weet niet wat er gebeurde", zegt hij over zijn mislukte pitstop in het begin van de race. Die kostte hem drie plaatsen. ,,Ik maakte op dat moment helaas geen onderdeel uit van de discussie. Ik werd naar binnen geroepen en we hebben nu veel punten verloren, dat is balen. Door de rode vlag kon ik een beetje afkoelen, maar nu is de teleurstelling groot.”

Bekijk hier de mislukte pitstop van Leclerc:



,,Een droom komt uit hier”, zei winnaar Sergio Pérez. ,,Als coureur wil je hier winnen. Na mijn thuisrace (Mexico, red.) is dit de mooiste om te winnen. Hoe we het geflikt hebben, prachtig. In de regen, het was allemaal niet eenvoudig.”

