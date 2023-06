Max Verstappen heeft boodschap voor Nederlandse fans op Red Bull Ring: ‘Niet te dronken worden’

Prachtig weer, campings vol gele nummerborden en overal bier. Het bleek in het verleden soms vragen om problemen, op en naast de Red Bull Ring. Ongewenst gedrag op de tribunes en de campings, geschreeuw naar vrouwen. Waar de organisatie in Spielberg met maatregelen en meer meldpunten hoopt dat het dit weekend nergens uit de hand loopt met een Nederlandse invasie op bezoek, heeft ook wereldkampioen Max Verstappen nog wel een advies voor zijn naar Oostenrijk afgezakte supporters.

Gevraagd naar een boodschap voor zijn landgenoten, was Verstappen duidelijk. Lachend: ,,Zorg ervoor dat je niet te dronken wordt. Ga gewoon de race kijken en zorg dat je geniet.”

Pérez morgen terug

Met 195 punten staat de Limburger een straatlengte voor op de concurrentie, na pas 8 van de 22 races. Zijn eerste achtervolger, teammaat Sergio Pérez (126 punten), ontbrak vandaag op het circuit. De Mexicaan liet de mediadag schieten omdat hij niet helemaal lekker is. De verwachting is wel dat Pérez morgen gewoon in actie komt op de Red Bull Ring, waar een sprintweekend wordt afgewerkt. Vrijdag meteen kwalificeren voor het hoofdnummer van zondag en zaterdag een sprintrace.