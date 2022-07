Max Verstappen heeft pole binnen en start sprintrace vooraan, Mercedes-duo crasht

met video'sMax Verstappen is uitstekend begonnen aan de Grand Prix van Oostenrijk. De regerend wereldkampioen was voor de derde keer op rij de snelste tijdens een kwalificatie op de Red Bull Ring en start morgen vooraan tijdens de sprintrace.

Door Marijn Abbenhuijs



Op de razendsnelle Red Bull Ring was het voor de coureurs moeilijk om hun auto’s binnen de limieten van de baan te houden. Als een bolide buiten de lijnen terechtkwam, werd de rondetijd afgenomen en dat overkwam verschillende toppers. Zo werden onder anderen Verstappen en Carlos Sainz, de winnaar van de Grand Prix van Groot-Brittannië, rondetijden afgenomen. Het weerhield Sainz er niet van om in de eerste kwalificatieronde voor Verstappen te eindigen, want de Ferrari’s waren daarin de snelste.

In de tweede ronde was het Verstappens teamgenoot Sergio Pérez die in de problemen kwam doordat hij zijn Red Bull niet binnen de lijnen kon houden. Hij moest op het allerlaatste moment voorkomen dat hij de top-10 niet zou halen.

Het viel allemaal in het niet bij de problemen waarmee Lewis Hamilton te maken kreeg. De Brit, die de laatste weken juist weer wat beter voor de dag kwam, crashte in de derde kwalificatieronde. Hij raakte de controle over zijn Mercedes kwijt en kwam, tot grote vreugde van de vele Nederlandse fans in Oostenrijk, hard in aanraking met de muur.

Tot die tijd leek de strijd om pole position er één te worden tussen drie teams. Maar Mercedes haakte in dat duel jammerlijk af. Want ook George Russell crashte in de slotfase van de kwalificatie. Zij starten de sprintrace dus niet vooraan. Voor hen is het te hopen dat de schade aan de auto’s niet té groot is en ze zelfs helemaal achteraan moeten beginnen.

Na de incidenten met de Mercedessen was er nog maar tijd voor één vliegende ronde voor de andere acht coureurs in Q3. Tot die tijd was Verstappen de snelste. En dat was hij vervolgens weer. Leclerc en Sainz waren beiden sneller dan de tijd die de Nederlander had staan. Maar de regerend wereldkampioen dook daar met zijn ultieme poging weer onderdoor.

Volledig scherm © Pool via REUTERS Hij pakt daarmee voor de derde keer op rij pole position op de Red Bull Ring. Dat deed hij namelijk ook tijdens allebei de races die daar vorig seizoen werden gereden. Hij start de tweede sprintrace van dit seizoen dus vooraan. In Imola, de eerste sprintrace van het seizoen, startte hij óók vooraan. Dat was toen een voorbode voor een perfect weekend, waarin hij maar liefst 34 punten pakte. Hij zou het in Oostenrijk, voor de ogen van de oranjegekleurde tribunes, maar wat graag weer doen.

,,We moesten lang wachten tussen de runs, daardoor raak je wat uit het ritme”, zei Max Verstappen direct na afloop van de kwalificatiesessie. ,,Uiteindelijk werd het een erg spannende kwalificatie. Dit is een uitdagende baan met weinig bochten, waar een foutje zo gemaakt is. Maar morgen en zondag worden de punten pas uitgedeeld.”

,,We hebben een geweldige auto, terwijl de kwalificatie normaal gesproken niet ons sterkste punt is. Ik hoop morgen goed weg te komen, daarna kan alles gebeuren. Ik voel me in ieder geval goed.” Over de overweldigende support die hij jaar op jaar ontvangt op het thuiscircuit van zijn werkgever: ,,Het is ongelofelijk om zoveel oranje te zien. Ik krijg er altijd weer een lach van op mijn gezicht, laten we hopen dat we ze een mooie weekend kunnen geven.

