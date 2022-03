Max Verstappen: ‘Het moet beter als je mee wil doen om de titel’

In Saoedi-Arabië verwacht Max Verstappen niets meer dan een sterk herstel van Red Bull Racing, dat in Bahrein beide auto’s zag uitvallen. ,,Je kan zeggen dat zoiets ongelukkig is, maar het zou niet moeten gebeuren.”

Door Arjan Schouten



Rampzalig was de seizoensstart van de wereldkampioen in Bahrein. Gevochten met het sterke Ferrari, maar de geblokte vlag zag hij niet. Net als teamgenoot Sergio Pérez en stalgenoot (Alpha Tauri) Pierre Gasly. ,,Drie uitgevallen auto’s, dat is gewoon behoorlijk slecht, daar kun je niet omheen”, benadrukt Verstappen nog eens in Djedda, waar zondag meteen de tweede race wacht.

Check hier het tijdschema voor deze en komende dagen in Saoedi-Arabië. Is het probleem opgelost voor de tweede WK-ronde in Saoedi-Arabië? Red Bull Racing deed er vrij geheimzinnig over, de laatste dagen. Vandaag kwam dan eindelijk een officieel statement over een gebrek aan benzinedruk als exacte oorzaak. Er zat volgens het team genoeg brandstof in de tanks van de Bulls, maar een vacuüm voorkwam dat de pomp de benzine ook daadwerkelijk bij de motor bezorgde.

Volgens Red Bull zijn de juiste stappen gevolgd om deze fout te herstellen, dus in Djedda worden er geen nieuwe problemen meer mee verwacht. Dat is nodig ook, om Verstappen tevreden te houden na een valse start. ,,In de wintertests waren we dit niet tegengekomen, dus het was volkomen nieuw. Dan kun je zeggen dat het een beetje ongelukkig was, maar het zou niet moeten gebeuren”, aldus de Limburger, die graag wil vechten om startnummer 1 te behouden op zijn auto. ,,We moeten beter doen als je mee wil doen om de titel, dan moet je niet te veel van die races hebben zoals in Bahrein.”

In 2021 leerde Verstappen de waarde van elk WK-punt in een verhitte strijd met Lewis Hamilton, nu staat hij er al 26 achter op Charles Leclerc. Toch blijft hij vol vertrouwen, na pas één race zonder resultaat. Hij had er problemen met zijn stuur, zijn remmen en het benzinesysteem. ,,Maar het zijn wel allemaal dingen die eenvoudig op te lossen zijn, denk ik. Het belangrijkste is dat we een heel sterke auto hebben, dat maakt het allemaal wel wat eenvoudiger.”

